Европарламент намерен призвать запретить вход в Ла-Манш для танкеров из РФ

Европейский парламент (ЕП) разрабатывает резолюцию о введении новых санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть, включая запрет на их вход в Ла-Манш, сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.
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