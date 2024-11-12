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Общественная служба новостей

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Европарламент намерен призвать запретить вход в Ла-Манш для танкеров из РФ

Европарламент намерен призвать запретить вход в Ла-Манш для танкеров из РФ

Европейский парламент (ЕП) разрабатывает резолюцию о введении новых санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть, включая запрет на их вход в Ла-Манш, сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.

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Комментарии
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Андрей
Видимо не помнят о том, что сказал советский министр иностранных дел, когда грозились закрыть для советских кораблей и судов проливы Босфор и Дарданеллы?
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17 час.

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