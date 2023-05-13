Причиной Третьей мировой может стать засуха

Безмозглые «бербоки» превратили Европу в дом престарелых, где скоро отключат воду Ирина Гусева Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Андрей Киселев Дмитрий Журавлев Европа готовится к очередной засухе после умеренно снежной и дождливой зимы.