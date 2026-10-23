Китайские атомные подводные ракетоносцы типа 094 (Jin) у причала Руководство ВМС США в последнее время проявляет серьезную обеспокоенность по поводу быстро растущих количественных и качественных возможностей ВМС НОАК.
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