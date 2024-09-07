Avia.pro - СМИ Россия — страна православная, или как исламизация пытается сменить курс истории Ох, какие только чудеса не происходят в нашем мире! Вот представьте, ходите вы по улицам, наслаждаетесь жизнью, и вдруг — БАЦ! Вам заявляют, что Россия, православная страна с тысячелетними христианскими традициями, вдруг окажется под мусульманским знаменем, словно по мановению волшебной палочки.
"Нас станет ещё больше. И если вы никогда не сталкивались с русскими мусульманами, то это дело времени": новое заявление
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Леонид Попивняк
....и по СОВЕСТИ и СПРАВЕДЛИВОСТИ.....
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1 час.
Леонид Попивняк
.....Вы знаете.....конечно от роли родителей в воспитании своего ребёнка многое зависит...но многое зависит и от самого ребёнка в уже осознании мира в котором ты живёшь....начиная от "юношеского протеста и бунтарства"...до рациональности зрелых годов....и до мудрости преклонных лет.....
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Пока национальность определяют по кровному родству. При чем тут воспитание? Я могу взять из дома малютки грудничка-эфиопа и воспитать его как русского. Он будет считать себя русским, но остальные будут считать его потомком людоедов, а не русским.
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