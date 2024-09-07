"Нас станет ещё больше. И если вы никогда не сталкивались с русскими мусульманами, то это дело времени": новое заявление

Леонид Попивняк ....и по СОВЕСТИ и СПРАВЕДЛИВОСТИ.....

Леонид Попивняк .....Вы знаете.....конечно от роли родителей в воспитании своего ребёнка многое зависит...но многое зависит и от самого ребёнка в уже осознании мира в котором ты живёшь....начиная от "юношеского протеста и бунтарства"...до рациональности зрелых годов....и до мудрости преклонных лет.....