Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Пока национальность определяют по кровному родству. При чем тут воспитание? Я могу взять из дома малютки грудничка-эф..."Нас станет ещё б...
  • Evgenija Palette
    Сам ты - чушь.Что делать украин...
  • Леонид Попивняк
    .....Вы знаете.....конечно от роли родителей в воспитании своего ребёнка многое зависит...но многое зависит и от само..."Нас станет ещё б...

"Нас станет ещё больше. И если вы никогда не сталкивались с русскими мусульманами, то это дело времени": новое заявление

"Нас станет ещё больше. И если вы никогда не сталкивались с русскими мусульманами, то это дело времени": новое заявление

Avia.pro - СМИ Россия — страна православная, или как исламизация пытается сменить курс истории Ох, какие только чудеса не происходят в нашем мире! Вот представьте, ходите вы по улицам, наслаждаетесь жизнью, и вдруг — БАЦ! Вам заявляют, что Россия, православная страна с тысячелетними христианскими традициями, вдруг окажется под мусульманским знаменем, словно по мановению волшебной палочки.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
....и по СОВЕСТИ и СПРАВЕДЛИВОСТИ.....
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1 час.
Леонид Попивняк
.....Вы знаете.....конечно от роли родителей в воспитании своего ребёнка многое зависит...но многое зависит и от самого ребёнка в уже осознании мира в котором ты живёшь....начиная от &quot;юношеского протеста и бунтарства&quot;...до рациональности зрелых годов....и до мудрости преклонных лет.....
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Пока национальность определяют по кровному родству. При чем тут воспитание? Я могу взять из дома малютки грудничка-эфиопа и воспитать его как русского. Он будет считать себя русским, но остальные будут считать его потомком людоедов, а не русским.
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13 мин.

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