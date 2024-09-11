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Петербургский дневник

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Специалисты Роспотребнадзора не выявили загрязнений воздуха после пожара на Крестовском острове

Специалисты Роспотребнадзора не выявили загрязнений воздуха после пожара на Крестовском острове

Который произошел во вторник, 10 сентября Управление Роспотребнадзора по Петербургу и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» провели отбор проб атмосферного воздуха вблизи жилых районов, расположенных рядом с местом пожара на Крестовском острове.

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