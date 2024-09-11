Специалисты Роспотребнадзора не выявили загрязнений воздуха после пожара на Крестовском острове

Который произошел во вторник, 10 сентября Управление Роспотребнадзора по Петербургу и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» провели отбор проб атмосферного воздуха вблизи жилых районов, расположенных рядом с местом пожара на Крестовском острове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии