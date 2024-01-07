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Царьград

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В Британии заявили, что удары России довели Залужного до нервного срыва

В Британии заявили, что удары России довели Залужного до нервного срыва

Эксперт Меркурис сообщил, что Залужный впал в истерику из-за ответного удара России.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был охвачен истерией после массированной атаки русских на военные объекты ВСУ, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала The Duran.

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