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Петербургский дневник

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Рамзан Кадыров: применение «Орешника» может заставить Запад начать намекать на переговоры

Рамзан Кадыров: применение «Орешника» может заставить Запад начать намекать на переговоры

Глава Чечни заявил, что пора дать «мощный удар» и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в конфликте Применение новейшей баллистической ракеты «Орешник» может заставить Запад начать намекать на переговоры.

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