🏝️ За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов Это на 15 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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🏝️ За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов Это на 15 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.