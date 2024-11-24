В Петербурге начали делать мебель из отходов, переработанных грибами

Переработка целлюлозосодержащих композитных отходов позволяет получить предметы, по прочности сопоставимые с деревом и пластиком, заявил глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, 24 ноября сообщает РБК.
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