Галицкий был недоволен стилем игры «Краснодара» при Гончаренко (Иван Карпов)

Стали известны подробности увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара». По информации инсайдера Ивана Карпова, руководство «быков» во главе с владельцем клуба Сергеем Галицким давно было недовольно стилем игры при тренере.
Стали известны подробности увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара». По информации инсайдера Ивана Карпова, руководство «быков» во главе с владельцем клуба Сергеем Галицким давно было недовольно стилем игры при тренере.
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