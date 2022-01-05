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Галицкий был недоволен стилем игры «Краснодара» при Гончаренко (Иван Карпов)

Стали известны подробности увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара». По информации инсайдера Ивана Карпова, руководство «быков» во главе с владельцем клуба Сергеем Галицким давно было недовольно стилем игры при тренере.

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