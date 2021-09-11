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Сил не хватит: экс-депутат Рады Журавко о словах Зеленского про войну с Россией

Сил не хватит: экс-депутат Рады Журавко о словах Зеленского про войну с Россией

Алексей Журавко уверен, что у Украины не хватит сил на широкомасштабную войну с Россией. У Украины не хватит сил на полномасштабную войну с Россией, об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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