Сил не хватит: экс-депутат Рады Журавко о словах Зеленского про войну с Россией

Алексей Журавко уверен, что у Украины не хватит сил на широкомасштабную войну с Россией. У Украины не хватит сил на полномасштабную войну с Россией, об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.