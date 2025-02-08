В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу

Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на несерьезность заявлений президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев и не позволит американским силам войти в Газу, заявил представитель движения Сами Абу Зухри в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.