Ирландец заразил оспой обезьян 75 партнёров, с которыми переспал

Ученые из Ирландии провели исследование, посвященное активному распространению оспы обезьян. Согласно данным специалистов, одним из распространителей инфекции оказался мужчина, который за 21 день сменил 75 половых партнеров.
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