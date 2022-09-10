Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений

10 сентября стартовал второй день выборов Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, сообщает, что никаких нарушений не было зафиксировано в первый день голосования на муниципальных выборах в Москве.
10 сентября стартовал второй день выборов Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, сообщает, что никаких нарушений не было зафиксировано в первый день голосования на муниципальных выборах в Москве.
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