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Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений

Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений

10 сентября стартовал второй день выборов Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, сообщает, что никаких нарушений не было зафиксировано в первый день голосования на муниципальных выборах в Москве.

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