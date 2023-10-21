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Мерил Стрип и Дон Гаммер подают на развод после 45 лет совместной жизни

Мерил Стрип и Дон Гаммер подают на развод после 45 лет совместной жизни

В браке знаменитости состояли немного немало — 45 лет. Фото: из открытых источников Голливудские актеры Мерил Стрип и Дон Гаммер откровенно признались поклонникам в своем решении развестись после 45 лет брачных отношений.

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