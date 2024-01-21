Трамп скептически отнесся к назначению Хейли вице-президентом в случае победы

Кандидат на пост главы государства Дональд Трамп скептически отнесся к идее назначения своего конкурента от Республиканской партии Никки Хейли на должность вице-президента в случае возвращения в Белый дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии