В НИУ ВШЭ назвали давление Запада причиной обновления ядерной доктрины РФ

Обновление ядерной доктрины России связано в первую очередь с продолжительным давлением Запада. О причинах изменения, а также возможных последствиях рассказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
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