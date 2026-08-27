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Новости Тамбова

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В Тамбове впервые прошли чемпионат и первенство региона по роллер спорту

В Тамбове впервые прошли чемпионат и первенство региона по роллер спорту

В Тамбовской области впервые состоялись чемпионат и первенство региона по роллер спорту. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов, которые состязались в двух дисциплинах: спидскейтинге на дистанции 100 метров и скоростном слаломе.

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