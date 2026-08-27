В Тамбове впервые прошли чемпионат и первенство региона по роллер спорту

В Тамбовской области впервые состоялись чемпионат и первенство региона по роллер спорту. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов, которые состязались в двух дисциплинах: спидскейтинге на дистанции 100 метров и скоростном слаломе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии