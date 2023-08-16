День спорта прошел в «Лужниках» в рамках празднования Дня строителя

Сборная команда Департамента градостроительной политики города Москвы приняла участие в спортивном празднике, приуроченном ко Дню строителя и Дню физкультурника в рамках Московского урбанистического форума 2023, который прошел на стадионе «Лужники».
Сборная команда Департамента градостроительной политики города Москвы приняла участие в спортивном празднике, приуроченном ко Дню строителя и Дню физкультурника в рамках Московского урбанистического форума 2023, который прошел на стадионе «Лужники».
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