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День спорта прошел в «Лужниках» в рамках празднования Дня строителя

День спорта прошел в «Лужниках» в рамках празднования Дня строителя

Сборная команда Департамента градостроительной политики города Москвы приняла участие в спортивном празднике, приуроченном ко Дню строителя и Дню физкультурника в рамках Московского урбанистического форума 2023, который прошел на стадионе «Лужники».

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