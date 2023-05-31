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Медведев: РФ может рассматривать любое должностное лицо из Британии как законную цель

Медведев: РФ может рассматривать любое должностное лицо из Британии как законную цель

Медведев: любое должностное лицо из Британии может стать законной целью для РФ Екатерина Волкова Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое британское должностное лицо может рассматриваться как законная цель для РФ, так как Великобритания ведет против России необъявленную войну.

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