Медведев: РФ может рассматривать любое должностное лицо из Британии как законную цель

Медведев: любое должностное лицо из Британии может стать законной целью для РФ Екатерина Волкова Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое британское должностное лицо может рассматриваться как законная цель для РФ, так как Великобритания ведет против России необъявленную войну.
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