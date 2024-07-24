Лиза Арзамасова привела сына в родительский дом

Беременная актриса Лиза Арзамасова показал свое место силы. Артистка вскоре вновь станет мамой. Весной она объявила о своей беременности, что стало приятной новостью для её мужа Ильи Авербуха и их маленького сына Льва, которому скоро исполнится три года.