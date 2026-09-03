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Царьград

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Многодетные семьи Подмосковья получили землю и выплаты в 2026

Многодетные семьи Подмосковья получили землю и выплаты в 2026

В 2026 году многодетные семьи Подмосковья обеспечили бесплатными земельными участками. Более 1,1 тысячи предпочли денежную выплату в 400 тысяч рублей.

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