Европейская оборонка не может конкурировать с предприятиями России

Дефицит снарядов на Украине становится всё более жёсткимО том, что оборонная промышленность Европы уже не может конкурировать с оборонщиками России, заявил, комментируя итоги встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.