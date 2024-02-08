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Европейская оборонка не может конкурировать с предприятиями России

Европейская оборонка не может конкурировать с предприятиями России

Дефицит снарядов на Украине становится всё более жёсткимО том, что оборонная промышленность Европы уже не может конкурировать с оборонщиками России, заявил, комментируя итоги встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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