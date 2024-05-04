Минообороны РФ сообщило об украинской атаке на Крым американскими ракетами «Атакмс»

Дежурными средствами ПВО все они были уничтожены Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, ночью на полуостров Крым был предпринята террористическая атака со стороны Украины с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс».
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