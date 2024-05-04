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Петербургский дневник

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Минообороны РФ сообщило об украинской атаке на Крым американскими ракетами «Атакмс»

Минообороны РФ сообщило об украинской атаке на Крым американскими ракетами «Атакмс»

Дежурными средствами ПВО все они были уничтожены Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, ночью на полуостров Крым был предпринята террористическая атака со стороны Украины с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс».

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