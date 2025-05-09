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Почетными гостями на Параде Победы на Красной площади станут подольские ветераны

В администрации отметили, что почетными гостями парада стали житель блокадного Ленинграда Наталья Борисовна Пушкина и участницы Великой Отечественной войны Розалия Яковлевна Коваль и […] The post Почетными гостями на Параде Победы на Красной площади станут подольские ветераны first appeared on LentaMsk.

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