В администрации отметили, что почетными гостями парада стали житель блокадного Ленинграда Наталья Борисовна Пушкина и участницы Великой Отечественной войны Розалия Яковлевна Коваль и […] The post Почетными гостями на Параде Победы на Красной площади станут подольские ветераны first appeared on LentaMsk.
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