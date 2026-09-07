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Царьград

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The Telegraph: Уимблдон введёт жёсткие меры для создателей контента

The Telegraph: Уимблдон введёт жёсткие меры для создателей контента

Организаторы Уимблдона планируют ужесточить правила для блогеров из-за инцидентов на текущем US Open.

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