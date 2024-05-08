Земля и боли: какие опасности подстерегают дачников и как их избежать

Минздрав в начале мая опубликовал рекомендации по безопасности для дачников. Эксперт ведомства призвал любителей отдыха и труда на природе не забывать о перерывах, правильно выбирать инструменты и использовать средства защиты, чтобы обезопасить себя от перенапряжения и травм.