Земля и боли: какие опасности подстерегают дачников и как их избежать

Минздрав в начале мая опубликовал рекомендации по безопасности для дачников. Эксперт ведомства призвал любителей отдыха и труда на природе не забывать о перерывах, правильно выбирать инструменты и использовать средства защиты, чтобы обезопасить себя от перенапряжения и травм.
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