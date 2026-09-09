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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о том, что кинула ракетку в матче с Гауфф: «Я слишком долго сдерживала эмоции»

Мирра Андреева прокомментировала брошенную ракетку в матче с Коко Гауфф в четвертьфинале US Open (6:2, 6:7(7), 2:6).

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