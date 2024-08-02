Посольство РФ: в тюрьмах США остаются десятки россиян

В тюрьмах США даже после обмена остаются десятки россиян, которые ждут своего возвращения на Родину. Россия же и дальше будет работать над тем, чтобы их освободить, заявило посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии