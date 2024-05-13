Фиг вам: в Актау изменили график полива деревьев из-за прошедших дождей

Большую часть населения нашего города волнует проблема озеленения. Вопрос далеко не праздный: впереди жаркое лето с беспощадно палящим солнцем и отсутствием дождей, и будет ли хоть малейшая прохлада от сохранённых и вновь посаженных деревьев – вот это и беспокоит горожан.