Фиг вам: в Актау изменили график полива деревьев из-за прошедших дождей

Большую часть населения нашего города волнует проблема озеленения. Вопрос далеко не праздный: впереди жаркое лето с беспощадно палящим солнцем и отсутствием дождей, и будет ли хоть малейшая прохлада от сохранённых и вновь посаженных деревьев – вот это и беспокоит горожан.
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