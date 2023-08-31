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Шавернев о Федотове: «Россия и ЦСКА встали в позу – им терять нечего, не ожидал от Тардифа. Столкнулся с этим в детском хоккее, на Казахстан давят и показывают, что мы страна третьего мира»

«В скандальной ситуации с вратарем Россия встала в позу и ЦСКА тоже – им уже терять в принципе нечего.

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