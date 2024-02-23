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Россию загоняют в капкан: Удушение уже началось?

Россию загоняют в капкан: Удушение уже началось?

Угроза санкций вынудила банки ряда стран ограничить расчеты с Россией и закрыть счета российским физлицам и компаниям.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Надо все и вся направить на индустриализацию России. Нефть ,газ,все природные богатства на развитие России,белоруссии,КНДР. Необходимо от Кремля до дворника всем сосредоточится на России. У нас работы на не один десяток лет. Надо не плакаться ,а работать. Жесткие требования к чиновникам. За коррупцию в трудовые лагеря. Но необходимо,чтобы народ поверил и главное увидел стремление верхнию  власть в настоящей работе. Уверен,что другие страны сами к нам будут просится работать совместно. Абсолютно все зависит только от нас. Тяжело будет? Да. Но у России есть опыт преодоления трудностей. У нас много гениальных ученых и просто народ наш талантлив. Необходимо срочно всем объединится.
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