Россию загоняют в капкан: Удушение уже началось?

Виктор Горшков

Надо все и вся направить на индустриализацию России. Нефть ,газ,все природные богатства на развитие России,белоруссии,КНДР. Необходимо от Кремля до дворника всем сосредоточится на России. У нас работы на не один десяток лет. Надо не плакаться ,а работать. Жесткие требования к чиновникам. За коррупцию в трудовые лагеря. Но необходимо,чтобы народ поверил и главное увидел стремление верхнию власть в настоящей работе. Уверен,что другие страны сами к нам будут просится работать совместно. Абсолютно все зависит только от нас. Тяжело будет? Да. Но у России есть опыт преодоления трудностей. У нас много гениальных ученых и просто народ наш талантлив. Необходимо срочно всем объединится.