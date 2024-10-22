Что означает указание США Украине рассчитывать на её собственные «стратегические» вооружения

Это, мягко говоря, идёт вразрез с озвученными Зеленским надеждами киевского режима – в частности о «стратегическом неядерном пакете сдерживания», который жовто-блакитная верхушка хотела бы, чтобы «союзники» разместили на Украине.
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