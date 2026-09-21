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Рязанские новости

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В Рязанском округе 26 сентября пройдет фестиваль «Грибы с глазами»

В Рязанском округе 26 сентября пройдет фестиваль «Грибы с глазами»

В этом году фестиваль «Грибы с глазами» начнется в 12:00. Программа включает мастер-классы, кулинарные конкурсы, Грибной карнавал и лесную дискотеку.

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