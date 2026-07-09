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Царьград

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Cathay Pacific предоставит отчет по перехвату самолета 4 июля

Cathay Pacific предоставит отчет по перехвату самолета 4 июля

Cathay Pacific подготовит отчет о перехвате их самолета венгерскими истребителями 4 июля. Лайнер следовал из Гонконга в Лондон и временно потерял связь с румынскими авиадиспетчерами, что вызвало беспокойство властей Гонконга.

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