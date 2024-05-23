Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как выглядели бы древнейшие сооружения, если бы дошли до наших дней

Как выглядели бы древнейшие сооружения, если бы дошли до наших дней

Благо, эту задумку уже визуализировал художник из Анапы Евгений Казанцев. На его иллюстрациях знакомые всем нам памятники древности соседствуют с современными городами и прочей инфраструктурой 21-го века.

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