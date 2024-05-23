Как выглядели бы древнейшие сооружения, если бы дошли до наших дней

Благо, эту задумку уже визуализировал художник из Анапы Евгений Казанцев. На его иллюстрациях знакомые всем нам памятники древности соседствуют с современными городами и прочей инфраструктурой 21-го века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии