PersRelt: в сексуальной неверности признались 25% мужчин и 14% женщин

Американские исследователи из Университета Стони-Брук проанализировали более 300 предыдущих научных работ, изучая разновидности и формы измен, и выявили три главных вида неверности — сексуальную, эмоциональную и электронную.
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