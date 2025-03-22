Школьники из Республики Абхазия проводят смену в «Артеке»

В третью смену 2025 года в «Артек» приехал 101 школьник из Республики Абхазия. Решение о выделении дополнительной квоты было принято в рамках договоренности между Министерством просвещения Республики Абхазия и Министерством просвещения Российской Федерации.
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