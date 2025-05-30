РИА Новости: сотрудника Пентагона обвинили в попытке передачи секретных данных

Министерство юстиции США сообщило об аресте специалиста по компьютерным технологиям из разведывательного управления минобороны (РУМО) Натана Виласа Латча по обвинению в попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства.
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