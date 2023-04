FromSoftware представила анонсирующий дату трейлер и ворох подробностей Armored Core 6; авторы Gord продемонстрировали свежий геймплей; чтобы оседлать Плотву в Diablo IV, придётся пройти игру; java-стратегия Revival получила продолжение в виде полноценной ПК-игры Revival: Recolonization, пока только в раннем доступе; состоялся релиз Ash of Gods: The Way; Focus Entertainment подсветила новые виды ксеноморфов .