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62ИНФО | Новости Рязани

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В Пителинском округе обнаружили «двухэтажный» гриб

В Пителинском округе обнаружили «двухэтажный» гриб

Жительница Рязани приехали на выходные к родителям, проживающим в Пителине. Они решили прогуляться по лесу, который находится недалеко от окружного центр.

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