О затонувшем батискафе «Титан» снимут художественный фильм

О трагедии батискафа «Титан» снимут художественный фильм. Об этом сообщает Deadline. Авторы хотят рассказать о подготовке к последнему погружению, о том, что происходило во время и после исчезновения подводной лодки с радаров.
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