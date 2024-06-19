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«Эдмонтон» открыл счет в меньшинстве в 2 подряд матчах финала – 1-й случай в истории НХЛ. У Брауна 1+1 в этих эпизодах

«Эдмонтон» открыл счет в меньшинстве в 2 подряд матчах финала – 1-й случай в истории НХЛ. У Брауна 1+1 в этих эпизодах

«Ойлерс» обыграли «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:3, 2-3).  Форвард Коннор Браун открыл счет в сегодняшней игре, отличившись в меньшинстве на 5:30.

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