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Марк Селби завершил серию поражений от Нила Робертсона на турнире English Open

Марк Селби завершил серию поражений от Нила Робертсона на турнире English Open

Марк Селби завершил серию поражений от Нила Робертсона, обыграв австралийца со счетом 6-4 в полуфинале на турнире English Open 2022 в Брентвуде, сообщает World Snooker Марк Селби — Нил Робертсон (фото: WST) Все новости и результаты English Open 2022 Квалификация English Open 2022 Турнирная таблица, результаты English Open 2022 Расписание трансляций English Open 2022 Марк Селби вышел в свой первый финал за последние 19 месяцев и завершил серию поражений от Нила Робертсона победой со счетом 6-4 в полуфинале на турнире English Open 2022.

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