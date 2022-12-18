Марк Селби завершил серию поражений от Нила Робертсона на турнире English Open

Марк Селби завершил серию поражений от Нила Робертсона, обыграв австралийца со счетом 6-4 в полуфинале на турнире English Open 2022 в Брентвуде, сообщает World Snooker Марк Селби — Нил Робертсон (фото: WST) Все новости и результаты English Open 2022 Квалификация English Open 2022 Турнирная таблица, результаты English Open 2022 Расписание трансляций English Open 2022 Марк Селби вышел в свой первый финал за последние 19 месяцев и завершил серию поражений от Нила Робертсона победой со счетом 6-4 в полуфинале на турнире English Open 2022.