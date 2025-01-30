РЭО подвел итоги по вводу мощностей по утилизации ТКО за 2019−2024 годы

Российский экологический оператор (РЭО) подвел в четверг, 30 января, итоги по вводу мощностей за весь период реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
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