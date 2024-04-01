В России резко выросла доля отказов по ипотеке

В 2024 году в России наблюдалось резкое увеличение отказов по ипотеке. Как стало известно РБК, каждый второй потенциальный заемщик получил отказ от банка в январе-феврале этого года, а доля отказов на рынке новостроек достигла двух третей.
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