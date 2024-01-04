Муженьку наставили “рогов”: 10 звёзд, которые изменяли в браке

Эти знаменитые женщины не сохранили верность своему супругу. Сожалеют ли они? Все по-разному. Давайте будем честными, кто из нас не любит заглядывать в чужие любовные истории? Особенно когда речь заходит об отношениях звезд.
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