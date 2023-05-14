Популярные статьи

Свежие комментарии

Бетонная вилла на холме с видом на океан в Японии

Бетонная вилла на холме с видом на океан в Японии

Эта бетонная вилла расположена на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Тихий океан. Проект включает в себя пару домов с террасами, которые позволяют владельцу в полной мере насладиться богатой природной средой и широкой панорамой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх