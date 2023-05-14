Бетонная вилла на холме с видом на океан в Японии

Эта бетонная вилла расположена на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Тихий океан. Проект включает в себя пару домов с террасами, которые позволяют владельцу в полной мере насладиться богатой природной средой и широкой панорамой.
Эта бетонная вилла расположена на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Тихий океан. Проект включает в себя пару домов с террасами, которые позволяют владельцу в полной мере насладиться богатой природной средой и широкой панорамой.
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