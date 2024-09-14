«Радиоклуб на Карповке»: «Мы видим, как год от года меняется отношение людей»

Сегодня во время эфира радиопередачи речь шла о традиции Крестных ходов, изменения отношения людей к ним, а также о личности Александра Невского и его значении для России Неотъемлемая часть нашей культуры Профессор, доктор исторических наук, проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике РГПУ им.
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