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Царьград

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"Это не просто праздники": Дни после Пасхи и Святой Троицы предложили сделать нерабочими

"Это не просто праздники": Дни после Пасхи и Святой Троицы предложили сделать нерабочими

Депутаты Госдумы готовят законопроект о том, чтобы после Пасхи и Святой Троицы понедельники стали нерабочими днями.

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